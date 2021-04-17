Альфа-банк отказался представлять Моргенштерна своим сотрудником

Альфа-банк назвал свое предложение нанять рэпера Моргенштерна на должность директора по работе с молодежью рекламным ходом и отказался представлять его как сотрудника. Об этом сообщает РБК.

После того как в отношении музыканта возбудили административное дело за пропаганду наркотиков, Альфа-банк сообщил, что Алишер Моргенштерн не работает в их организации. «Новость о том, что он наш сотрудник — это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником», — сообщили в пресс-службе банка.

Ранее в апреле Моргенштерна заподозрили в пропаганде наркотиков после выхода клипов «Розовое вино-2» и Family. УНК ГУ МВД России по Москве возбудило в отношении рэпера административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). Артисту грозит штраф до одного миллиона рублей.

В марте сообщалось, что Моргенштерну предложили работу в Альфа-банке. «Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», — представили певца как сотрудника в банке, не раскрыв зарплату артиста. Рэперу поставили цель привлечь 100 тысяч новых клиентов.