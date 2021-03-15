Моргенштерна взяли на работу в банк

Рэпера Моргенштерна взяли на работу в Альфа-банк. Там для него придумали специальную должность — директор по работе с молодежью, сообщает РБК.

«Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», — рассказали в банке, не раскрыв зарплату артиста.

Рэперу поставили цель привлечь 100 тысяч новых клиентов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заподозрила Альфа-банк и Моргенштерна в нарушении требований закона «О рекламе» и возбудила против них дело. Причиной стал ролик «Клип за 10 лямов».

Помимо прочего в ФАС обратили внимание на «непристойный» образ девушек, которые снимались в клипе. По мнению регулятора, такие образы противоречат реальным образам сотрудников банка. За нарушение закона «О рекламе» с рекламодателя могут взыскать от 100 до 150 тысяч рублей. Тогда в Альфа-банке говорили, что это не реклама, а «мнение блогера».

Комментируя ситуацию с ФАС сейчас, директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов сказал РБК, что в организации учли «обратную связь» от ведомства по поводу клипа с Моргенштерном и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника банка».