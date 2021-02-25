В России возбудили дело против Моргенштерна после непристойной рекламы

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заподозрила «Альфа-Банк» и рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, в нарушении требований закона «О рекламе» и возбудила против них дело. Причиной этого стал ролик «Клип за 10 лямов», опубликованный рэпером в ноябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении о возбуждении дела говорится, что в ФАС поступили обращения граждан с претензиями к ролику о банке. В частности, зрители пожаловались на то, что Моргенштерн в кадре пил алкоголь — согласно российскому законодательству, потребление алкогольной продукции в рекламе запрещено.

Кроме того, регулятор обратил внимание на «непристойный» образ девушек, которые снимались в клипе. «Созданный в рекламе образ сотрудников АО "Альфа-Банк" (девушек) выглядит вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье. Таким образом, созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», — говорится в заявлении ФАС.

Представители ведомства отдельно отметили момент, в котором рэпер провел банковской картой между грудей одной из девушек, имитируя процесс оплаты через терминал.

Претензии регулятора также вызвало то, что «Альфа-Банк» в рекламе назвали «лучшим банком страны», и то, что Моргенштерн призывал несовершеннолетних попросить родителей завести им карту.

ФАС направила представителям банка и рэпера требование предоставить письменные объяснения не позднее 19 марта. За нарушение закона «О рекламе» с рекламодателя могут взыскать от 100 до 150 тысяч рублей.

Директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-Банка» Алексей Гиязов заявил, что ролик Моргенштерна не является рекламой. «Это мнение блогера, его собственный контент… Если ФАС все-таки посчитает, что интеграция в контент блогера нарушает закон "О рекламе", будем оспаривать в обычном порядке», — отметил сотрудник банка в комментарии для журналистов РБК.