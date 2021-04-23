Ролик с Моргенштерном признали нарушающим закон

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала ролик с участием рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, под названием «Клип за 10 лямов» нарушающим закон о рекламе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

По мнению ФАС, в видео, которое опубликовал Моргенштерн, содержится сразу несколько нарушений. В их число антимонопольная служба включила демонстрацию употребления алкоголя, рекламу финансовых услуг, обращение к несовершеннолетним, использование некорректных утверждений, а также присутствие непристойных и оскорбительных образов.

В ФАС уточнили, что «Альфа-банку», карта которого рекламируется в ролике, и музыканту выданы предписания о прекращении нарушения рекламного законодательства. Ведомство планирует возбудить дело об административном правонарушении с целью привлечь банк и артиста к ответственности.

Ролик «Клип за 10 лямов» был опубликован в конце 2020 года на YouTube-канале Моргенштерна. В ФАС заинтересовались видеозаписью в начале 2021 года. В феврале ведомство сообщило об обращениях граждан с претензиями к ролику о банке.

Регулятор обратил внимание на «непристойный» образ девушек в клипе и употребление алкоголя. Тогда ФАС направила представителям банка и рэпера требование предоставить письменные объяснения. В «Альфа-банке» сообщали, что в случае подтверждения нарушений организация намерена оспаривать решение ФАС в обычном порядке.