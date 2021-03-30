Ведущий Первого канала решил засудить Моргенштерна

Один из ведущих программы «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко написал заявление в прокуратуру на рэпера Моргенштерна. О намерении засудить музыканта он рассказал в Instagram.

Телеведущий отметил, что уже выступал с критикой артиста в одном из выпусков передачи «Время покажет». «В пятницу, 26 марта, в студии мы обсуждали мерзкое видео "рэпера" Алишера Валеева ака Моргенштерн», — написал Осташко.

По его мнению, музыканта нужно привлечь к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса России: склонение к употреблению наркотиков и вовлечение в занятия проституцией. «Соответствующие заявления в прокуратуру я уже написал», — похвастался Осташко.

Ранее член общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты и основатель общественного движения по борьбе с алкоголем и наркотиками «АнтиДилер» Дмитрий Носов попросил президента России Владимира Путина привлечь рэпера Моргенштерна к ответственности. По его словам, в своих песнях рэпер открыто пропагандирует наркотики, детскую порнографию, призывает девушек к порнографическим действиям.

С критикой Моргенштерна также выступали российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко, который назвал музыканта чертом и бесом, боксер Денис Лебедев, который назвал его отбросом, и бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, который призвал «чистить всю эту грязь с экранов».