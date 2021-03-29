Стал известен диагноз упавшей в прямом эфире ведущей Первого канала

Ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова, упавшая в прямом эфире, сломала руку. Ее диагноз стал известен StarHit.

По данным издания, после падения Стриженова отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом. Врачи наложили на сломанную руку гипс. Когда телеведущая сможет вернуться к работе, неизвестно.

Информацию о госпитализации Стриженовой подтвердил ее соведущий Руслан Осташко. «Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии», — написал он в Instagram и пожелал коллеге скорейшего выздоровления.

Об инциденте с участием Стриженовой сообщалось ранее в понедельник, 29 марта. Ведущая «Время покажет» объявила рекламную паузу, затем начала двигаться назад и упала с небольшого подиума. После рекламы она не вышла в студию. Осташко объяснил, что она повредила руку.