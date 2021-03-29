Ведущая Первого канала упала в прямом эфире ток-шоу

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова упала в прямом эфире ток-шоу «Время покажет». Выпуск опубликован на сайте телеканала.

В программе ведущие и приглашенные эксперты обсуждали массовый голод 1932—1933 годов, охвативший территорию Украинской ССР. Они говорили о том, как киевские власти трактуют эти события, когда Стриженова взяла слово.

«Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия и [то,] что от голода страдали только на Украине. Такая политика. За что еще мы должны покаяться — после рекламы», — сказала Стриженова. В студии заиграла фоновая музыка, ведущая начала двигаться назад и упала с подиума. Затем в эфире началась реклама.

После рекламы Стриженова не вышла в студию. Ее коллега Руслан Осташко объяснил, что ведущая повредила руку. «Ей оказывается медицинская помощь. Катя, держись, мы с тобой!» — добавил Осташко.

Голодомор — массовый голод в Советском Союзе в начале тридцатых годов, жертвами которого, по официальным данным, стали около восьми миллионов человек. Киев считает его геноцидом украинцев. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что попытки представить голод в Советском Союзе как истребление отдельных групп населения направлены на разжигание антироссийских настроений.