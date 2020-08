Известный телеведущий упал с велосипеда и сломал позвоночник

Известный британский телеведущий Саймон Кауэлл (Simon Cowell) был экстренно госпитализирован после того, как упал с электрического велосипеда. Как сообщает Daily Mail, 60-летний шоумен сломал позвоночник.

По данным издания, 8 августа ведущий решил протестировать новое транспортное средство в собственном доме в Малибу и неудачно упал. В результате он попал в больницу, где специалисты провели срочную операцию, длившуюся около шести часов.

В результате Кауэллу вживили в спину металлический стержень. Источник рассказал, что врачи в общении с телезвездой заверили его, что проблемы могли быть куда серьезнее. По словам медиков, одно из повреждений прошло в сантиметре от спинного мозга.

Друг семьи рассказал изданию, что Кауэлл чувствует себя хорошо в настоящее время, но произошедший инцидент напугал его. К тому же ведущий испытывал сильнейшую боль из-за полученных травм. Во время падения в доме находились супруга и сын ведущего.

Британский продюсер Саймон Кауэлл прославился как создатель формата телевизионных шоу талантов, в числе которых The X Factor и Got Talent. Передачи идут в разных странах мира, в том числе и в России. Саймон является судьей в America's Got Talent в США, Britain's Got Talent и The X Factor в Великобритании.

Зачастую участники приходят с необычными, экстремальными или эпатажными номерами. Так, в австралийской версии Got Talent Тим Пэч (Tim Patch) нарисовал портрет одного из членов жюри с помощью пениса, ягодиц и пресса прямо на сцене.