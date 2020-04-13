Елена Летучая сломала ребро и ушла из телепроекта

Ведущая Елена Летучая сломала ребро, из-за чего ушла из телепроекта «Танцы со звездами». Об этом сообщается на официальном сайте шоу телеканала «Россия 1».

Летучая получила травму во время тренировок для танцевального выступления. В паре с хореографом Владом Квартиным они всю неделю занимались по пять часов, до поздней ночи, Елене приходилось принимать обезболивающие. Однако врачи заключили, что продолжать тренировки и выступать в проекте ей не следует.

«У меня серьезная травма — перелом десятого ребра, которая не позволяет дальше танцевать. Я думала, что это ушиб, и румбу мы танцевали с переломом на обезболивающих», — пояснила Летучая.

По данным канала, медики запретили ведущей танцевать в ближайшие две недели. Летучая добавила, что сожалеет о случившемся. «Я вчера плакала — было так обидно, мы очень старались», — заключила она. Ожидается, что после восстановления Летучая вернется в шоу в качестве гостя.

Ранее сообщалось, что Елена Летучая станет вести новое шоу на канале СТС. В программе под названием «Детки-предки» примут участие семьи из двух детей и двух взрослых.

Летучая известна зрителям по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!», которую вела несколько лет. Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. Проект нередко встречал отпор от администрации заведений. В конце 2017 года Летучая два месяца вела шоу «Летучий отряд» на Первом канале, всего вышло семь выпусков.

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