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Елена Летучая станет вести новое шоу

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Елена Летучая
Елена Летучая

Телеведущая Елена Летучая станет вести новое шоу. Программа под названием «Детки-предки» будет выходить на телеканале СТС. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте.

Летучая рассказала, что в новом шоу примут участие семьи из двух детей и двух взрослых. По ее словам, главное условие — быть представителями разных поколений. Победители получат денежный приз или поездку в Диснейленд на всю семью.

В декабре 2019 года телеведущая и ее супруг Юрий Анашенков сообщали о намерении подать в суд на телекомпанию НТВ. По словам пары, подготовлены несколько исков на общую сумму 50 миллионов рублей. Причина — ложная информация об их семье в программе «Звезды сошлись».

В конце 2017 года Летучая два месяца вела шоу «Летучий отряд» на Первом канале, всего вышло семь выпусков. В проекте ведущая была намерена научить зрителей канала бороться за свои права. Она предлагала сообщать о нарушениях в различных заведениях, после чего команда Летучей лично выезжала на место для решения проблем людей.

Официально работа над проектом была приостановлена из-за болезни ведущей. Однако актриса Настасья Самбурская утверждала, что Летучая «придумала себе диагноз» из-за плохих рейтингов новой передачи. В 2018 году выпускала новое шоу совместно с «ВКонтакте» — «Летучий надзор. Без цензуры», позднее проект стал выходить на YouTube.

Летучая известна зрителям по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!», которую вела несколько лет. Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. Проект нередко встречал отпор со стороны администрации заведений.

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