Летучая обвинила НТВ в травле и потребовала от канала 50 миллионов рублей

elenapegas / Instagram

Телеведущая Елена Летучая и ее супруг Юрий Анашенков сообщили, что хотят подать в суд на телекомпанию НТВ. О намерении отсудить десятки миллионов рублей пара заявила в видеообращении, опубликованном в ее Instagram-аккаунте.

«Наша семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь на сплетни и домыслы», — уточнила телеведущая в посте. По словам Анашенкова, к НТВ подготовлены несколько исков на общую сумму 50 миллионов рублей.

По словам Летучей и Анашенкова, ложная информация об их семье была представлена в программе «Звезды сошлись». «Мы приняли решение бороться за свое честное имя и репутацию законным способом», — подчеркнула телеведущая.

Ее муж добавил, что журналисты «использовали непроверенную информацию, а где-то откровенную ложь», чтобы увеличить рейтинг программы. Супруги не уточнили, какая именно информация в эфире была ложной.

Летучая несколько лет вела проект «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. Свои необъявленные визиты она объясняла положениями закона «О СМИ». Проект нередко встречал отпор со стороны администрации заведений.

В октябре 2017 года Летучая ушла с «Пятницы!» и начала сотрудничество с Первым каналом, создав шоу «Летучий отряд». Однако вскоре работа над проектом была приостановлена. Официальная причина — болезнь ведущей, у нее диагностировали нестабильную стенокардию. Однако актриса Настасья Самбурская, новая ведущая «Ревизорро», утверждала, что Летучая «придумала себе диагноз» из-за плохих рейтингов новой передачи.

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