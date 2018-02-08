Елена Летучая рассказала о причинах ухода из «Ревизорро»

Телеведущая Елена Летучая сообщила, что причиной разрыва ее контракта с телеканалом «Пятница!» стали «сливы» информации о проверках. Об этом Летучая упомянула в интервью изданию «Телепрограмма».

По ее словам, проблемы начались при съемке московского сезона шоу «Ревизорро». Летучая неоднократно лично узнавала, что заведения были проинформированы о ее предстоящем визите. «Абсолютно не могла это контролировать. Поэтому у меня есть сомнения в правдивости того, как эта команда будет работать», — добавила Летучая.

О нечестной режиссуре Летучая упомянула в ответ на вопрос журналистов о возможном успехе новой ведущей телепередачи Настасьи Самбурской, которая пришла в проект в ноябре 2017-го. Летучая заметила, что работа в шоу требует огромных временных и физических затрат от ведущего, и пожелала новой команде удачи.

Среди причин ухода с телеканала «Пятница!» Летучая назвала также отсутствие перспектив: «Мне не давали нового проекта, а за полгода до ухода с канала мне поступали только угрозы, если я отказывалась сниматься в промороликах других программ».

Летучая покинула телеканал «Пятница!» в октябре 2017 года и начала сотрудничество с Первым каналом (позднее ее шоу «Летучий отряд» было приостановлено). Несколько лет она вела проект «Ревизорро». Съемочная группа, вторгавшаяся на частную территорию, например, ресторанов, и объяснявшая это положениями закона «О СМИ», нередко встречала отпор со стороны администрации заведений.

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