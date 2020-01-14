Телеведущий пришел в ужас от рассказа о сломанных пенисах

Ведущий Филлип Шофилд (Phillip Schofield) пришел в ужас после того, как гостья в эфире телешоу рассказала ему об увеличении числа жалоб от мужчин из Великобритании на случаи травмирования полового органа. Как сообщает Metro, обсуждение прошло в утренней передаче канала iTV.

Врач Сара Каят (Sara Kayat) объяснила симптомы, предшествующие «сломанному пенису». По ее словам, в этом случае происходит разрыв оболочки вокруг мягких тканей полового органа и слышен хлопок. Такое описание испугало Шофилда — он держал рот постоянно открытым и, широко раскрыв глаза, безмолвно слушал гостью телешоу.

По словам врача, в результате мужчина испытывает мучительную боль. «Но как его можно сломать?» — заинтересовался ведущий. Телеврач объяснила, что это происходит, когда пенис находится в состоянии эрекции и с силой ударяется о твердую поверхность. Каят пояснила, что такое может произойти и во время секса.

Доктор также отметила, что хотя мужчины все чаще жалуются на травму пениса, точного объяснения этому пока не найдено. Существует предположение, что частые травмы связаны с увеличением популярности «Виагры» среди пожилых людей, желающих вести активную сексуальную жизнь.

Ранее пользователь Reddit пожаловался на то, что его девушка в шутку отредактировала в графической программе интимное фото с его пенисом. Однако большинство участников обсуждения сошлись во мнении, что он слишком бурно отреагировал на шалость подруги.

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