Лера Кудрявцева попала в реанимацию

Телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали. Как сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на сторис в ее Instagram, она попала в реанимацию.

Кудрявцева сообщила, что ее увезли в больницу прямо со съемок шоу «Секрет на миллион». «Испугалась я прилично», — написала телеведущая. По ее словам, сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.

В январе Кудрявцева сломала крестец. Она решила залезть на чердак по лестнице и упала на спину. Тогда же она ударилась головой, получив сотрясение. По словам ведущей, час после падения она пролежала на спине. Затем домой вернулся муж, и ее начали поднимать.

49-летняя Кудрявцева ведет на НТВ передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Помимо этого, она выступала ведущей шоу «Хорошие люди» на радио «Маяк», программы «Испытание верности» на «Муз-ТВ» и была соведущей «Клуба бывших жен» на ТНТ.