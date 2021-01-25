Лера Кудрявцева рассказала о своем состоянии после перелома крестца

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем состоянии после того, как упала дома и сломала крестец. В эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ она сообщила, что из-за перелома практически не двигается.

«Чувствую себя нормально, но некоторое время нужно будет полежать. Не могу сказать, что свежа как майская роза», — отметила Кудрявцева. Из-за инцидента она была госпитализирована, однако позже решила лечиться дома.

За ведущей ухаживает супруг Игорь Макаров. По словам Кудрявцевой, ей проще восстанавливаться в квартире. «Вставать можно только в туалет, это я делаю с помощью трости», — пояснила она. Ведущая рассказала, что ее дочь пока не понимает, что мать не может встать.

По словам Кудрявцевой, крестец она сломала, когда решила слазить на чердак по лестнице. В этот момент она упала на спину, а также ударилась головой, получив сотрясение. «Я час просто лежала на спине. Потом вернулся муж, меня начали поднимать», — вспомнила телеведущая.

20 января Кудрявцева сообщила, что сломала крестец. Она опубликовала видео из медицинского учреждения. В ролике Кудрявцеву везут на инвалидной коляске. В этот день ведущая планировала выйти на работу.

49-летняя Кудрявцева ведет на НТВ передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Помимо этого, она выступала ведущей шоу «Хорошие люди» на радио «Маяк», программы «Испытание верности» на «Муз-ТВ» и была соведущей «Клуба бывших жен» на ТНТ.