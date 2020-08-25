49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева показала фото со складками на талии и восхитила фанатов. Она опубликовала кадр на своей странице в Instagram.

Артистка выложила снимок с отдыха в Турции, на котором предстала в красном бикини и косынке в мелкий белый горошек. При этом Кудрявцева села на диван полубоком, скрестив ноги, из-за чего на талии появилась складка.

Фанаты остались довольны «живым кадром», о чем написали в комментариях. «Стройняшка, Лера!», «Блин, чтоб я так выглядела в Ваши годы. Аминь», «Очень красиво на Вас смотрится этот купальник!» — отметили подписчики. Также они добавили, что у ведущей прекрасная фигура и поинтересовались: «где взять молодильные яблоки?».

Ранее Кудрявцева рассказала о том, что отдыхает в дорогом турецком отеле. В Instagram она записала видео и объяснила преимущества отелей перед гостиницами других стран. Однако дорогостоящий отдых вызвал раздражение у ее подписчиков, они высказали возмущение в комментариях под постом.