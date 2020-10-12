Лера Кудрявцева объяснила слезы в прямом эфире гибелью друга

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила причину слез в прямом эфире Instagram. Она опубликовала пост, в котором рассказала о гибели друга в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе.

«В Нагорном Карабахе погиб мой хороший друг Армен Князян», — отметила она. Кудрявцева подчеркнула, что мужчина давно вместе с женой и детьми жил в Испании.

Ведущая пояснила, что как только друг узнал об обострении ситуации в регионе, то решил поехать в Карабах. «И вот его нет. Невероятно светлый, добрый Армен — ты навсегда в моей памяти», — добавила Кудрявцева. Она заключила, что «мир сходит с ума», и призвала людей остановить кровопролитие.

Как сообщает «Sputnik Армения», Армен Князян был уроженцем Карабаха. Бизнесмен долгое время жил и занимался бизнесом в Испании, но в прошлом также участвовал в боевых действиях в регионе.

Он дружил с главой непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) Араиком Арутюняном — политик и бизнесмен периодически встречались и обсуждали экономические проекты. После гибели мужчины Арутюнян сообщил, что подписал указ о присвоении Князяну высшего звания «Героя Арцаха».