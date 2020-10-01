Познер высказался о карабахском конфликте и выбрал сторону

Телеведущий Владимир Познер высказался о конфликте в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией. В колонке, опубликованной на сайте Познер Online, журналист выступил за необходимость участия ООН для разрешения территориального спора.

По словам Познера, в вопросе есть две стороны — эмоциональная и объективная. Он подчеркнул, что «эмоционально — на стороне Армении».

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В пользу этого выбора ведущий заметил, что «в курсе ряда высказываний президента Азербайджана относительно права Армении на существование» и что у него много армянских приятелей. Однако журналист добавил, что не может выступить с объективной стороны, так как недостаточно разбирается в ситуации для полностью взвешенной оценки положения дел.

«Недостаточно сведущ, не являюсь не то что специалистом, а сколько-нибудь — хотя бы как журналист — человеком, занимавшимся этим вопросом», — уточнил он. Познер добавил, что высказаться его неоднократно просили именно армяне, а от азербайджанцев «таких просьб не было».

Познер посчитал, что в военный конфликт нужно вмешаться ООН, причем «самым срочным образом». Он также добавил, что недопустимо вмешательство в спор третьей страны. Журналист заключил, что необходимо посадить глав двух конфликтующих стран за стол переговоров для мирного разрешения проблемы.

Армения и Азербайджан в течение 30 лет ведут территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году регион, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м Азербайджан, Армения и непризнанная территория при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

Так, ситуация резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила в нападении азербайджанских военных.