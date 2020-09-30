Президент Азербайджана назвал неуместными призывы к диалогу с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неуместными призывы к диалогу с Арменией по вопросу Нагорного Карабаха. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает «Интерфакс — Азербайджан».

Алиев заявил, что международные переговоры не дали результата, поэтому «призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны». «Это делают международные организации, ООН, и мы это, естественно, принимаем. Это делает ОБСЕ, так как и у них есть мандат. А те, кто просто говорит: начните диалог, а мы поможем — то для этого нет необходимости», — сказал азербайджанский лидер.

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Он назвал происходящее в Карабахе моментом истины и выразил сожаление, что мировая общественность не смогли повлиять на правительство Армении. «Если они не могут остановить оккупанта, азербайджанский солдат их остановит и выведет из своих территорий и справедливость восторжествует», — заверил Алиев.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что армия страны будет продолжать военную операцию в Нагорном Карабахе до полного вывода оттуда Вооруженных сил Армении. Уход армянских войск с территории непризнанной республики Алиев назвал единственным условием прекращения боев. Между тем Грузия предложила представителям конфликтующих стран провести переговоры в Тбилиси.

Столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях.