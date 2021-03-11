На телеведущего упал экран в прямом эфире

На ведущего колумбийского спортивного канала ESPN Colombia Карлоса Ордуса (Carlos Orduz) во время прямого эфира упал экран. Об этом сообщает BluRadio.

В сети опубликован ролик с произошедшим. На нем видно, как конструкция падет на мужчину и за секунду придавливает журналиста к столу.

Позднее Ордус написал в Twitter, что не госпитализирован и серьезных травм не получил. «Со мной все хорошо. Слава богу, врачи не обнаружили чего-либо серьезного — только синяк да шишка на носу, обошлось без перелома», — сообщил он.

Ранее ведущие британского утреннего телешоу Good Morning Britain были озадачены тем, что один из гостей передачи пропал в прямом эфире. Мужчина почему-то не появился на месте в назначенное время, из-за чего на экранах некоторое время транслировали пустую комнату.