Гость передачи пропал в прямом эфире и озадачил ведущих

Ведущие британского утреннего телешоу Good Morning Britain Бен Шепард (Ben Shephard) и Сюзанна Рид (Susanna Reid) были озадачены из-за того, что один из гостей передачи пропал в прямом эфире. Как сообщает The Sun, в итоге зрители видели пустую комнату.

В программе проходило обсуждение, в котором участвовали несколько экспертов. Так, одним из них был колумнист Daily Mail Эндрю Пирс (Andrew Pierce), однако вскоре в студии поняли, что мужчина почему-то не появился на месте в назначенное время.

«Мы пытаемся найти Эндрю Пирса, он ушел куда-то без предупреждения», — сказал Шепард. В этот момент в эфире показали комнату журналиста, в которой никого не было.

Через некоторое время Пирс все-таки появился в комнате и вышел в эфир к ведущим. Сам он заверил, что причиной внезапного ухода стали технические сложности, не став вдаваться в подробности произошедшего. Во время его отсутствия ведущие беседовали с другими гостями, обсуждая пандемию.

Ранее сообщалось, что зрители британского утреннего шоу Good Morning Britain увидели в доме актрисы и телеведущей Джоанны Ламли (Joanna Lumley) обнаженного мужчину, завернутого в гирлянду. Многие посчитали, что это был живой человек, случайно попавший в кадр.