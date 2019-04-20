Исчезнувший посреди телеэфира ведущий объяснил свой поступок

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин, пропавший из студии во время эфира в начале апреля, объяснил свое исчезновение в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

«В принципе правильно было написано, что сломали Норкина. Норкин немного поломался, — начал ведущий. — Накопилась гадость всякая физическая, на нее легла эмоциональная усталость».

Он также добавил, что врачи разрешили ему вернуться в эфир, однако дали невыполнимую для него рекомендацию — не волноваться.

В конце передачи «Центральное телевидение» Вадим Такменев, который проводил беседу с Норкиным, бросил в его руки резиновую змею, намекая на неприятных экспертов, с которыми ведущему приходится иметь дело в программе «Место встречи». Однако Норкин отреагировал на выходку безэмоционально и пояснил, что его спокойствие может быть вызвано воздействием лекарств, которые ему прописали.

Ведущий Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» 2 апреля. После реплики одного из гостей о том, что он «не собирается участвовать в спектаклях», Норкин покинул студию и не вернулся. Вместо него эфир продолжил корреспондент Иван Трушкин.

Позже стало известно, что Норкин пережил гипертонический криз. По словам жены, он вызван стрессом на фоне сахарного диабета. Ведущего госпитализировали в 14-е кардиологическое отделение Первой Градской больницы в Москве.

Приятель Норкина Евгений Спицын рассказал, что ведущий «работал на износ» и вел прямые эфиры каждый день.

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