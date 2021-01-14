Оговорка ведущей про «шлюшью погоду» насмешила зрителей

Зрители британского утреннего шоу Good Morning Britain посмеялись над ведущей прогноза погоды Лаурой Тобин (Laura Tobin), которая оговорилась в эфире. Об этом сообщает Irish Mirror.

Тобин предупреждала британцев о предстоящих морозах и осадках. Во время своей речи она нечаянно оговорилась, заявив о «шлюшьей погоде» (slutty) вместо «слякотной» (slushy). Ведущая быстро осознала свою ошибку и исправилась, однако зрители успели заметить оговорку.

Один из пользователей соцстетей поблагодарил Тобин за забавную оговорку. «Ведущая Good Morning Britain Лаура Тобин и ее оговорки по Фрейду», — пошутил другой юзер.

Ранее в сети посмеялись над ведущей казахстанского телеканала Atameken Business, которая допустила неловкую оговорку, обсуждая с экспертом дело Алексея Навального в прямом эфире. Она случайно произнесла слово «анальный», а затем исправилась и назвала его фамилию правильно.