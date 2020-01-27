Ведущая произнесла слово «ниггер» в эфире о гибели Брайанта и разъярила фанатов

Ведущая американского телеканала MSNBC Элисон Моррис (Alison Morris) оговорилась в названии баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал погибший при крушении вертолета в Калифорнии Коби Брайант. Фанатам спортсмена послышалось, что вместо слова «Лейкерс» она произнесла «ниггерс» (niggers).

Фрагмент эфира опубликовали многие пользователи соцсетей. Моррис оговорилась, после чего исправилась, однако, по мнению поклонников Брайанта, такая оговорка не могла быть случайной. Разъяренные фанаты потребовали уволить сотрудницу телеканала, соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. В настоящее время ее подписали более 11 тысяч человек.

Материалы по теме Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета

Моррис извинилась за оговорку, но подчеркнула, что не произносила слово «ниггерс». По ее словам, на самом деле оговорка произошла из-за смешивания названий разных баскетбольных команд — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В результате в эфир попало слово «никерс», уверяет она. «Пожалуйста, знайте, что я не говорила и никогда бы не сказала расистское слово», — заверила ведущая.

Тем не менее далеко не все фанаты в соцсетях ей поверили. Некоторые считают, что таким образом Моррис попыталась оправдаться и сохранить место на канале. «Я переслушал отрывок несколько раз, и вы определенно сказали слово на букву "н". Так что мы не верим вам», — заявил один из юзеров.

Коби Брайант погиб 26 января. Принадлежащий ему вертолет потерпел крушение в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса. Вместе с баскетболистом на борту были еще восемь человек, в том числе его 13-летняя дочь. Все пассажиры и пилот погибли.

За свою карьеру Брайант, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца две олимпийских золотых медали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!