Ведущая казахстанского телеканала допустила неловкую оговорку о Навальном

Ведущая казахстанского телеканала Atameken Business допустила неловкую оговорку, обсуждая с экспертом дело Навального в прямом эфире. На это обратил внимание Telegram-канал «Пул №3».
«Санкции против России, которые сейчас вырисовываются на фоне отравления анального... Навального, срикошетят на нашу экономику?», — спросила журналист.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа блогера транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».