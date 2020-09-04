Познер объяснил непричастность российских властей к инциденту с Навальным

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не сомневается в данных Германии об обнаружении следов вещества из группы «Новичок» у Алексея Навального. Отвечая на вопрос зрителя, журналист также объяснил, почему считает российские власти непричастными к произошедшему.

«В точности исследований немецкой лаборатории я не сомневаюсь. Но то, что они нашли следы "Новичка", не является доказательством того, что российские спецслужбы имели отношение к отравлению Навального», — отметил Познер, рассуждая об инциденте.

По его словам, причастных к отравлению еще предстоит определить. При этом телеведущий заметил, что до отравления Навальный «мало кому был известен» на Западе. Познер посчитал, что именно ситуация с отравлением привела к тому, что все больше иностранцев узнают о нем.

Он пояснил, что в результате к России лишь ухудшится отношение и ее станут считать «страной, которая таким образом расправляется с противниками власти». «Я делаю вывод, что отравление Навального гораздо хуже для власти в целом и [президента России Владимира] Путина в частности, чем вся его совокупная деятельность», — заключил журналист.

Ранее Владимир Познер посчитал необоснованными обвинения в адрес омских врачей, к которым Навального привезли сразу после экстренной посадки. Журналист уверен, что омские медики не врали о состоянии оппозиционера, однако он не стал подвергать сомнениям и данные врачей из Берлина.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы.

Вечером 2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили в организме оппозиционера следы вещества из группы «Новичок». По словам немецкого канцлера Ангелы Меркель, не вызывает сомнений, что россиянин действительно был отравлен «Новичком». Навальный продолжает находиться в коме.