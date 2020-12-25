В доме у телеведущей разглядели завернутого в гирлянду обнаженного мужчину

Зрители британского утреннего шоу Good Morning Britain удивились, увидев в доме актрисы и телеведущей Джоанны Ламли (Joanna Lumley) обнаженного мужчину, завернутого в гирлянду. Об этом сообщает The Mirror.

Ламли давала интервью по видеосвязи. Она вышла в эфир из своей гостиной, где на заднем плане можно было разглядеть большую елку и фигуру человека, сидевшего за столом, который на самом деле был статуей. Ведущий программы Алекс Бересфорд (Alex Beresford) подумал, что видит живого человека. На это Ламли посмеялась и ответила, что в кадр попала статуя.

Многие зрители тоже подумали, что рядом с ведущей сидел обнаженный мужчина. «Я только что включил Good Morning Britain, что это за спиной у Джоанны Ламли? Это реальный человек? Он ни разу не двигался», — удивился комментатор. «Кто это с гирляндой позади Джоанны?» — спросил другой.

Ранее телезрителей озадачила ведущая «Би-би-си» Рита Чакрабарти (Reeta Chakrabarti), появившаяся в кадре с «сигаретой». Как оказалось, в руках у женщины была обыкновенная ручка.