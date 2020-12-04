Телеведущий наказал звонившего в студию подростка-шутника

Ведущий британского утреннего шоу Филлип Шофилд (Phillip Schofield) решил наказать подростка, который позвонил в студию и выругался в прямом эфире. Об этом сообщает The Daily Star.

Инцидент произошел, когда соведущая Шофилда Сара Грин (Sarah Greene) брала интервью у музыкантов поп-группы 5 Star. Слово дали позвонившему 16-летнему подростку по имени Элиот (Eliot).

«У вас есть вопросы к группе 5 Star?» — спросила Сара. «Да, я хотел бы спросить их, почему они такие ******** (очень) дерьмовые?» — сказал Элиот.

Журналисты спокойно отреагировали на некорректный вопрос, однако остались оскорблены произошедшим, как позже заявил Шофилд. Поэтому они решили проучить шутника.

«Вы не можете позвонить, не оставив своего номера... Поэтому у нас был его номер — мы раздали его нескольким людям и в течение нескольких дней звонили ему и вешали трубку», — рассказал о наказании телеведущий.

Шофилд отметил, что месть оказалась очень приятной, потому что в некоторых случаях съемочная группа будила молодого человека ранним утром. К тому же он не мог понять, кто ему звонит и по какой причине.