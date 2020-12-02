Ведущая Первого канала «поговорила со звездами» и узнала дату окончания пандемии

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева дала свой прогноз об окончании пандемии коронавируса. В Instagram она узнала предполагаемую дату, сославшись на звезды.

«Делюсь с вами светом в ночи и надеждой, что вся хмарь рассеется как дым 21 марта», — написала она. По словам ведущей, эту информацию «звезды говорят».

Андреева добавила, что в переводе с санскрита подобные периоды называются «грязная вода» и бывают приблизительно раз в 60 лет. «Когда вдруг какая-то муть возникает из ниоткуда и уходит в никуда», — подчеркнула она и призвала дождаться скорого окончания тяжелой ситуации.

Ранее Андреева опубликовала комментарий под постом бизнесмена Яна Яновского в Instagram с критикой сообщений об опасности COVID-19. Автор призывал людей носить маски в театре, чтобы защитить окружающих.

Андреева же посчитала опасения о вирусе крайне преувеличенными и оценила ситуацию фразой «примитивно дурят народ». По мнению ведущей, по всему миру уровень смертности не повысился и даже стал ниже, а постоянно носить защитные маски опасно для здоровья. Позже она удалила комментарий.