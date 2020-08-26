Ведущая Первого канала назвала двух союзников современных россиян

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева назвала двух союзников современных россиян. Своими соображениями она поделилась под фотографией из Крыма, опубликованной в Instagram .

Ведущая вспомнила цитату, которую нередко приписывают императору Александру III. По словам Андреевой, если у Российской империи в союзниках были армия и флот, то у современного человека это спорт и умеренность в еде. «Если по-простому — спорт и не обжираться», — добавила ведущая.

Она подчеркнула, что следует этому принципу и в отпуске, и дома. «Утром встал и давай, двигай тем, что там еще двигается», — заметила Андреева. Телеведущая выразила уверенность в том, что только от людей зависит, как долго и качественно «это все будет двигаться».

Ранее Андреева неоднократно рассказывала о своих увлечениях в занятиях спортом и изменениях в питании. В феврале ведущая сообщала, что тренируется по девять раз в неделю.

При этом Андреева не ест сахар, колбасы, сосиски, консервы, кетчуп, майонез, полуфабрикаты и промышленные сладости. Она также поменяла систему питания и теперь голодает по 16 часов в день. По ее словам, в Москве она ест вечером в 19 часов, а потом завтракает лишь в 11 часов утра.