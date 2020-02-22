Телеведущая Екатерина Андреева рассказала об экстренном похудении и девяти тренировках в неделю. Об этом сообщает издание «7 дней».

Андреева призналась, что не ест сахар, колбасы, сосиски, консервы, кетчуп, майонез, полуфабрикаты и промышленные сладости. Она также избегает молока, газировок, кофе, алкоголя и свежевыжатых соков, заменяя их на воду, чай или напиток из ячменя и цикория. «Если мы возьмем один день, например, сегодняшний, то мое меню выглядит так: на завтрак — гречневая каша, на обед — куриные биточки с овощами, и на ужин будет винегрет», — поделилась ведущая.

Она отметила, что иногда просто перестает есть, чтобы быстро сбросить вес. В такие дни ее рацион состоит только из воды и разбавленных овощных соков.

Андреева также заявила, что тренируется девять раз в неделю: «Я занимаюсь функциональным тренингом, пилатесом, боксом, китайской гимнастикой тайцзицюань, йогой, силовыми и кардиотренировками. Это достаточно большая нагрузка, которая дает возможность развивать все группы мышц, помогая оставаться гибкой».

Летом 2019 года телеведущая рассказала о своем опыте голодания. Тогда Андреева отметила, что вечером ест в 19 часов, а потом завтракает лишь в 11 часов утра. Она пояснила, что такая система называется «фастинг 16/8», и заверила, что она полезна для организма.

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