Ведущая Первого канала рассказала о «жертвах агрессивного устрашения» в России

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала, что, находясь в России, встречала людей в противогазах. В посте в Instagram она также высказалась об общей тенденции страха у людей в разных странах мира из-за коронавируса.

«В Москве я замечала несколько раз людей в противогазах. Бедные жертвы агрессивного устрашения. Или просто не дружат с головой и логикой», — отметила она. По словам Андреевой, подобные действия могли быть и троллингом.

Она также привела в пример то, как люди стараются не кашлять в общественных местах. Ведущая подчеркнула, что за время летних поездок никаких кашляющих не встречала не только в Турции, но также в Сочи, Санкт-Петербурге, Крыму и на Сахалине.

«Как будто весь мир затаил дыхание — только бы не кашлять, а то загребут», — пояснила Андреева. По ее мнению, хуже всего для здоровья паника, так как она влияет на всю вегетативную систему, из-за чего «заболеть можно по-серьезному».

Ранее Екатерина Андреева назвала двух союзников современных россиян. Ведущая вспомнила цитату, которую нередко приписывают императору Александру III. По ее словам, если у Российской империи в союзниках были армия и флот, то у современного человека это спорт и умеренность в еде.