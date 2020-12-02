Ведущая телешоу объявила об уходе и расплакалась в эфире

@loosewomen / Twitter

Ведущая британского телешоу Loose Women на канале ITV Андреа Маклин (Andrea McLean) объявила об уходе из проекта. Как сообщает The Sun, от нахлынувших эмоций она расплакалась в эфире и растрогала коллег.

51-летняя Маклин подчеркнула, что в 2019 году пережила нервный срыв из-за съемок, а затем задумалась о том, чтобы прекратить карьеру на телевидении. Сообщив об уходе коллегам по студии, она также поблагодарила ITV за поддержку и заверила, что решение принято целиком по собственному желанию.

«Живете ли вы так, как хотите? Делаете все, что хотели бы? Действуете смело и умеете рисковать? И я осознала, что нет, все не так», — добавила ведущая. Она извинилась за то, что заплакала в эфире, так как обещала себе сдержать эмоции. Маклин добавила, что официально перестанет вести Loose Women в конце декабря. Она не раскрыла своих будущих планов.

Ранее телеведущий Энди Питерс (Andi Peters) спустя 24 года воссоединился с коллегой Эммой Форбс (Emma Forbes) в эфире шоу «Лоррен» на британском телеканале ITV. Из-за неожиданной встречи он расплакался.