Журналистка расплакалась после интервью с Рики Мартином

WGN News / YouTube

Корреспондентка американского телеканала WGN Ана Белавал (Ana Belaval) расплакалась от радости после интервью с популярным пуэрториканским поп-музыкантом Рики Мартином. Ролик опубликован на YouTube-канале WGN News.

На видео, которое было снято сразу после интервью с артистом, журналистка, уверенная, что прямой эфир закончился, делится эмоциями о разговоре с кумиром. Она не подозревает, что ее прекрасно слышат и певец, и ведущие в студии. «Серьезно, она расплакалась», — отметил один из них.

В то же время Белвал продолжает восхвалять Мартина и начинает шутить о том, что хотела бы стать частью жизни певца и заботиться о его детях, совершенно не подозревая о том, что он внимательно слушает ее. «Мне очень понравилось то, что я услышал», — отмечает Мартин в конце ее монолога, чем практически доводит журналистку до истерики.

Рики Мартин — автор культового трека Livin’ la Vida Loca, который сделал музыканта одним из самых популярных в мире испаноязычных певцов. Песня была распродана тиражом восемь миллионов копий. Всего Мартину удалось распродать более 85 миллионов альбомов.

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