Улыбка журналистки на фоне массовой автокатастрофы взбесила соцсети

Пользователи китайской соцсети Weibo раскритиковали корреспондентку радиостанции Фуяна (провинции Аньхой), которая сделала селфи на фоне массового ДТП. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает Shanghaiist.

Пользователям Waibo не понравилась фотография с улыбающейся журналисткой, позирующей на фоне автокатастрофы со знаком мира и бейджиком прессы в руках. «Ты вообще когда-нибудь слышала про профессиональную этику? Это что, по-твоему, смешно?» — возмутились они.

С подачи разгневанных юзеров девушку уволили с радиостанции, перед уходом с которой журналистка записало короткое видеообращение с извинениями. «Ты говоришь неискренне. Мы ни капли не верим тебе. В этом виновата только ты», — заявили они.

Автокатастрофа произошла в среду, 15 ноября на аньхойском шоссе. После массового столкновения несколько машин загорелось: на борьбу с огнем у пожарных ушло более трех часов. В результате пострадало 18 человек, еще 21 получили тяжелые ранения. Причиной ДТП стал плотный туман.