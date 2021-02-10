Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире и удивила коллег

Ведущая утреннего британского шоу Good Morning Britain на канале ITV Шарлотт Хокинс (Charlotte Hawkins) станцевала тверк в прямом эфире. Как сообщает Daily Mirror, коллеги в студии удивились такому шагу женщины.

В начале выпуска ведущий Пирс Морган (Piers Morgan) рассказал, что изучил ролики в соцсети TikTok, в которых пользователи танцевали под музыкальную тему их телепередачи. «Мне кажется, что ни один из постов нас не впечатлил», — отметил шоумен, но тут же заметил видео с тверком.

Вскоре после этого Хокинс заявила, что намерена сама сделать подобный ролик, после чего вышла в центр студии и начала танцевать тверк под музыку из программы. «Бог ты мой!» — удивленно отреагировал Морган. Он подбодрил Хокинс, а сотрудники в студии рассмеялись. Соведущий шутливо заметил, что подобный танец нужно исполнять перед каждым уходом шоу на рекламу.