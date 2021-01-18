Ведущая осталась дома с детьми и назвала пыткой совместное времяпрепровождение

Ведущая британского утреннего шоу Good Morning Britain Кейт Гаррауэй (Kate Garraway) сравнила обучение детей на дому с пытками, поскольку ей одной приходится заниматься образованием сына и дочери, пока ее муж Дерек лежит в больнице. Она взяла на себя эту обязанность, потому что в Великобритании все учебные заведения закрыты на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает The Mirror.

«Мы дожили до пятницы. Это знак того, что, все, кто находятся под пыткой домашнего обучения, могут выдохнуть», — рассказала Гаррауэй.

Журналистка призналась, что, оставшись с детьми, надеялась на отличное совместное времяпрепровождение. Однако она быстро поняла, что детское образование отнимает много сил. Это усугубляется еще и желанием подростков поскорее вернуться в школу, чтобы общяться со сверстниками.

В настоящее время Гаррауэй в одиночку воспитывает двоих детей: 14-летнюю девочку Дарси и 11-летнего мальчика Билли. Ее супруг Дерек был госпитализирован с коронавирусом еще в марте. До попадания в больницу он жаловался на онемение в руке, головные боли и одышку. В госпитале врачи ввели мужчину в искусственную кому.

В июле Дерек вышел из комы, однако первое время не подавал признаков того, что осознает происходящие вокруг события. После этого он дважды пережил серьезное понижение давления и был на грани смерти. Только в ноябре он произнес первое слово после выхода из комы.