Популярная ведущая описала реакцию увидевшего ее по ТВ после выхода из комы мужа

Ведущая Кэйт Гэррауэй (Kate Garraway) в эфире популярной британской телепередачи Good Morning Britain описала реакцию ее мужа Дерека, который увидел выпуск с ее участием после выхода из комы. Фрагмент опубликован в Twitter-аккаунте шоу.

Мужчина, продолжающий лечение от коронавируса, очнулся в начале июля, однако с того момента не подавал признаков того, что осознает, что происходит вокруг. Гэррауэй рассказала, что последняя неделя была для Дерека тяжелой: врачи подозревали, что у него образовался тромб, кроме того, он дважды пережил серьезное понижение давления.

«Сейчас его состояние стабилизировалось. Вчера я разговаривала с медсестрами, они рассказали, что включили Дереку Good Morning Britain, и он выглядел сфокусированным и вовлеченным в просмотр», — поделилась ведущая. Она также отметила, что испытала очень сильные эмоции по этому поводу.

Муж Гэррауэй находился в коме 98 дней. В июне она рассказала, что ее супруг был госпитализирован с коронавирусом еще в марте. Она пояснила, что у мужчины не было стандартных симптомов заболевания — высокой температуры и кашля. До госпитализации он жаловался на онемение в руке, головные боли и одышку. В больнице врачи ввели мужчину в искусственную кому.