Ведущая рассказала о впавшем в кому муже после необычных симптомов коронавируса

Ведущая Кэйт Гэррауэй (Kate Garraway) вышла в эфир британской телепередачи Good Morning Britain, чтобы рассказать о личной трагедии — ее супруг впал в кому вскоре после обнаружения у него необычных симптомов коронавируса. Фрагменты интервью опубликованы в Twitter-аккаунте программы.

Журналистка сообщила, что ее муж Дерек Дрэйпер (Derek Draper) был госпитализирован с коронавирусом еще в марте, но до сих пор остается в состоянии комы в палате интенсивной терапии. Она пояснила, что у мужчины не было стандартных симптомов заболевания — высокой температуры и кашля.

До госпитализации он жаловался на онемение в руке, головные боли и одышку. После приезда скорой помощи в больнице врачи ввели мужчину в искусственную кому. По словам Гэррауэй, в настоящее время супруг уже вылечился от нового вируса, но его организм серьезно пострадал из-за заболевания и пока он еще не пришел в сознание.

Ведущая подчеркнула, что мужчина жаловался на недомогание несколько дней, но симптомы не подтверждали коронавируса, поэтому за медицинской помощью семья не обращалась. Лишь в один из дней, когда проблемы мужа усилились и ему было тяжело передвигаться, Гэррауэй обратилась за советом специалиста.

Ранее о странных ощущениях в организме после лечения от коронавируса рассказал ведущий телеканала CNN Крис Куомо (Chris Cuomo). По словам журналиста, несмотря на победу над заболеванием, состояние его здоровья изменилось.

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