Ведущий рассказал о странностях со здоровьем после лечения от коронавируса

видео www.thewrap.com

Ведущий телеканала CNN Крис Куомо (Chris Cuomo) сообщил, что после лечения от коронавируса испытывает странные ощущения в организме. В эфире передачи Cuomo Prime Time он рассказал, что несмотря на победу над заболеванием, состояние его здоровья изменилось.

По словам 49-летнего журналиста, он излечился от коронавируса в апреле, но до сих пор испытывает сложности и «не чувствует себя на 100 процентов» таким, каким был до заражения. Во время общения с доктором Санджаем Гуптой (Sanjay Gupta) он также заметил, что это видно и по итогам обследований.

«Люди, которые прошли через это, рассказывают неоднозначные истории и не получают особо ценных ответов от врачей по поводу странностей с результатами анализа крови. Я один из этих людей», — заметил Куомо. Ведущий добавил, что он все так же испытывает странные ощущения в области легких, но в настоящее время может работать и общаться с семьей.

Журналист заявил о намерении стать донором крови для проведения исследований по новому вирусу. Он подчеркнул, что переживает за себя, но его успокаивает то, что не он один проходит через подобное. «Люди готовы страдать вместе», — заключил Куомо.

Во время болезни Крис Куомо изолировался в собственном подвале, откуда вел трансляции. В эфирах он рассказывал о своем состоянии и лечении. Во время трансляций он также иронично общался со своим родным братом, губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!