Парень решил разыграть пассажиров метро в разгар пандемии и удивился их реакции

Видео: fckjoshy / TikTok

Блогер Джош Попкин (Josh Popkin) решил разыграть пассажиров метро Нью-Йорка. При этом его удивила неожиданная реакция пассажиров на шутку. Результаты пранка он опубликовал в TikTok . Видео набрало набрало более трех миллионов просмотров.

Блогер смешал в большой таре сухой завтрак и молоко. С этим блюдом он зашел в один из вагонов и начал есть. Затем он предложил перекусить соседям по вагону и случайно разлил содержимое на пол. «Все стали уходить от меня и записывать происходящее», — пояснил он.

Материалы по теме Новые боги хайпа TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает? Какая нелепая смерть Как люди калечат себя и идут на смертельный риск ради популярности в TikTok

Вскоре блогер попросил у попутчиков помощи, но получил отказ и молчание в ответ. Такая реакция удивила автора. По словам пранкера, в результате он один собирал размякший завтрак с пола. Пол вагоны после такой уборки все равно остался в молоке.

Пользователи соцсетей так же негативно оценили поступок блогера, как и пассажиры. Они отметили, что многие в вагоне были в масках, что указывает на то, что съемка велась в разгар пандемии коронавируса. Юзеры также осудили Попкина из-за того, что убирать за ним пришлось работникам метро, которым и так тяжело в текущей ситуации. Транспортная компания, отвечающая за нью-йоркский метрополитен, отреагировала на произошедшее, назвав блогера гадким.

Ранее пользовательница TikTok с ником @basicallyperkfect показала подписчикам необычный способ поедания огурца. Девушка призвала «подоить» овощ, чтобы изменить его вкус. В комментариях отдельные пользователи рассказали, что последовали ее примеру.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!