Телеведущая рассказала о первом слове мужа после выхода из комы и разрыдалась

Ведущая британского утреннего шоу Good Morning Britain Кэйт Гэррауэй (Kate Garraway) рассказала, что ее муж Дерек произнес первое слово с тех пор, как вышел из комы летом 2020 года. Об этом сообщает The Mirror.

По словам Гаррауэй, Дерек впервые заговорил во время очередных реабилитационных процедур в больнице. Врачи поднимали его руки и ноги: они просили мужчину сообщить, если тот что-то почувствует. В этот момент он прошептал слово «боль», после чего доктора остановились.

Журналистка назвала первое слово мужа прорывом, однако она призналась, что ей тяжело было это слышать, ведь Дереку явно было очень больно. Рассказывая историю в эфире передачи, Гэррауэй не смогла сдержать слезы и разрыдалась.

«Это душераздирающе, потому что он действительно чувствует боль. Но это означает, что он смог что-то почувствовать в своем теле, связать это со своим мозгом, а затем произнести слово боль», — сказала она.

Муж телеведущей находился в коме 98 дней. В июне Гэррауэй рассказала, что ее супруг был госпитализирован с коронавирусом еще в марте. Она пояснила, что у мужчины не было стандартных симптомов заболевания — высокой температуры и кашля. До госпитализации он жаловался на онемение в руке, головные боли и одышку. В больнице врачи ввели мужчину в искусственную кому.

В июле Дерек вышел из комы, однако первое время не подавал признаков того, что осознает происходящие вокруг события. После этого он дважды пережил серьезное понижение давления и был на грани смерти.