Мужчина украл в Петербурге бюст Моргенштерна и попал на видео

В Санкт-Петербурге неизвестный украл бюст российского рэпера Моргенштерна. Видео произошедшего опубликовано в Twitter.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина заходит в магазин, где стоял памятник хип-хоп-исполнителю. Мужчина попросил у сотрудницы показать ему футболку, девушка ушла за товаром на склад. В этот момент злоумышленник схватил статую и вышел на улицу. Когда менеджер вернулась в торговый зал, она не обнаружила ни покупателя, ни бюста.

Отмечается, что стоимость памятника составляет около полумиллиона рублей. Автор бронзового бюста исполнителя блогер Илья Плавник заявлял, что таким образом хотел выразить рэперу из Уфы свое почтение. Он представил статую менее недели назад, 20 февраля.