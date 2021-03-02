Моргенштерн похвастался миллионными тратами на одежду

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) похвастался, что потратил более миллиона рублей на одежду. Фотографию чека из магазина он показал в сторис на своей странице в Instagram.

Исполнитель посетил бутик и записал видео из примерочной, где нарядился в шубу и кроссовки, одобрительно назвав их «нормальными шмотками». Также Моргенштерн заявил о готовности стать моделью дизайнера. Судя по опубликованному чеку, шопинг обошелся рэперу в 1 160 540 рублей.

Ранее девушка Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала подаренное им в честь Дня святого Валентина украшение люксового бренда. Рэпер снял на видео руку возлюбленной и продемонстрировал надетые на ее запястье часы с бриллиантами швейцарской компании Patek Philippe. По словам исполнителя, цена изделия составляет миллион рублей. Помимо часов Моргенштерн преподнес девушке бутылку вина стоимостью в 200 тысяч рублей.