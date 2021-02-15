Девушка Моргенштерна показала подаренные им часы за миллион рублей

Девушка российского рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, показала подаренное им в честь Дня святого Валентина украшение люксового бренда. Сторис появились на странице музыканта в Instagram.

22-летний уфимский рэпер снял на видео руку возлюбленной Дилары Зинатуллиной и продемонстрировал надетые на ее запястье часы с бриллиантами швейцарской компании Patek Philippe. По словам исполнителя, цена изделия составляет миллион рублей. «Миллион на запястье», — комментирует подарок Моргенштерн.

Кроме того, рэпер в соцсетях рассказал, что отпраздновал День святого Валентина с возлюбленной в московском ресторане, который расположен на крыше. На размещенных кадрах видно, что заведение украшено свечами, воздушными шарами в форме сердец и гирляндами. Помимо часов Моргенштерн преподнес девушке бутылку вина стоимостью в 200 тысяч рублей.

В декабре 2020 года Моргенштерн с Зинатуллиной облился шампанским за десятки тысяч рублей. В клипе на трек Cristal & МОЁТ Валеев и его возлюбленная использовали шампанское марки Cristal, цена которого может достигать 150 тысяч рублей.

Моргенштерн и Зинатуллина познакомились в 2017 году в Уфе. Пара рассталась в конце 2019 году, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Они вновь стали парой в 2020 году.