Лещенко высказался о творчестве Моргенштерна и Бузовой

Эстрадный певец Лев Лещенко высказался о творчестве современных исполнителей и назвал их скороспелыми продуктами. Об этом он заявил в программе «Легенда» на канале RTVI, выпуск доступен на YouTube.

«Оно как скороспелые продукты: вот быстренько это прошло, их использовали, оно растворилось и куда-то исчезло», — пояснил Лещенко. По его словам, в настоящее время нет певиц, танцовщиц, поэтесс или композиторов — вместо них есть «медиалица», за которыми следит молодежь. При этом у современных звезд нет классического образования, поэтому их продукт — это «"тум-бум-тум" и два слова, которые можно трактовать как угодно», отметил певец.

Также народный артист РСФСР рассказал анекдот об ученике, который оказался востребованным, зная минимальный набор техник игры на инструменте. При этом он отметил, что это не касается артистов, которые «чего-то добились» —рэпера Моргенштерна, певицы Ольги Бузовой.

Он признался, что во время пандемии коронавируса изучил творчество популярных исполнителей, в частности певиц Гречки и Клавы Коки, а также рэпера Оксимирона. «Я понимаю, что это мне необходимо как учителю. Я не преподаю сейчас, но во всяком случае меня иногда спрашивают журналисты: "Как вы относитесь к этой музыке?" — я должен быть в материале. И поскольку я считаю себя все-таки культурным человеком, я стараюсь держать в фокусе внимания такие вещи, которые мне, как профессионалу, необходимы», — сказал Лещенко.

Ранее Лещенко высказался по поводу нецезурной брани на сцене: он считает подобное недопустимым. По его мнению, используя мат, некоторые его коллеги по цеху пытаются эпатировать публику. «Может быть, мы все пользуемся ненормативной лексикой, где-то в интимном кругу, если поругались с кем-то. Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс», — заявил певец.