Лещенко рассказал об огромных убытках артистов из-за коронавируса

Российские артисты несут огромные убытки из-за коронавиурса, в первую очередь страдают работники негосударственных культурных учреждений. Об этом рассказал певец Лев Лещенко, передает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Лещенко объяснил, что сокращение числа зрителей на концертах сразу влияет на их окупаемость — затраты на аппаратуру, инфраструктуру, зарплаты артистам и прочие расходы «не вписываются в рамки» и получается «отрицательный баланс».

Весной учреждения культуры в России были закрыты из-за пандемии коронавируса, однако в начале лета они возобновили работу. Для их посещения все еще необходимо носить маски и перчатки, однако регионы сами снимают другие меры предосторожности. Так, в Петербурге с 14 сентября сняли ограничения по рассадке зрителей в залах театров, цирков и концертных площадок, а в Москве разрешили увеличить заполняемость залов с 50 до 70 процентов, пишет ТАСС.

С начала пандемии в России зарегистрировали 1,22 миллиона случаев коронавируса в 85 регионах. При этом зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.