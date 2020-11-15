Лещенко высказался о мате на сцене

Певец Лев Лещенко высказался по поводу нецезурной брани на сцене. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» артист заявил, что считает подобное недопустимым.

По его мнению, используя мат, некоторые его коллеги по цеху пытаются эпатировать публику. «Может быть, мы все пользуемся ненормативной лексикой, где-то в интимном кругу, если поругались с кем-то. Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс», — заявил он.

Ранее Лещенко прокомментировал призыв своего коллеги Валерия Меладзе к бойкоту новогодних передач, заявив, что звезды не получают за участие в них деньги. Артист предложил потребовать оплату за выступления.

14 ноября заслуженный артист России Валерий Меладзе призвал эстрадных артистов бойкотировать съемки в новогодних телевизионных программах, чтобы привлечь внимание граждан к музыкантам, потерявшим работу из-за ограничений властей, введенных на фоне пандемии коронавируса.