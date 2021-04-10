Моргенштерн пожертвовал детям-сиротам 666 666 рублей

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) пожертвовал башкирскому фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» 666 666 рублей. Это стало самым крупным пожертвованием НКО от частного лица, сообщила организация в своей группе во «ВКонтакте».

«Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно», — говорится в публикации. Отмечается, что полученные средства пойдут на развитие проекта «Наставничество».

Как пояснили в НКО телеканалу «360», большинство воспитанников детских домов в Башкирии выпускаются в 16 лет и идут учиться в колледж. Чтобы адаптироваться в самостоятельной жизни, им нужен наставник. На сопровождение пары наставник-воспитанник уходит по 2500 рублей в месяц. Кроме того, подростки работают с психологами фонда, которым платят еще по 300 рублей в час.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн подарил возлюбленной Диларе Зинатуллиной на день рождения чемодан с пятью миллионами рублей и красный автомобиль Range Rover.