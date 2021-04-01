Моргенштерн устроился официантом в собственный ресторан и украл огурец

Рэпер Моргенштерн на час устроился официантом в московский ресторан Kaif Provenance, совладельцем которого является. Видеозапись появилась на YouTube-канале артиста.

Музыкант зашел в подсобку и украл оттуда огурец. Также он приготовил одной из посетительниц ведро фирменного алкогольного коктейля. Под конец ролика артист объявил, что «******** [устал]», и назвал собственных сотрудников героями.

В декабре 2020-го сообщалось, что ресторану Kaif Provenance захотели выписать штраф размером до одного миллиона рублей за нарушения мер профилактики коронавируса.